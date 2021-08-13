В ярославской квартире нашли тела трех молодых парней

Кадр из квартиры, в которой нашли тела троих парней. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ярославской квартире на проспекте Толбухина нашли тела трех молодых людей. Всем погибшим было около 20-ти лет.

- При первичном осмотре тел, видимых телесных повреждений не обнаружено, однако следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе, не исключается версия об отравлении неустановленным веществом, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, возбуждено уголовное дело.