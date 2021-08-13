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Происшествия13 августа 2021 14:36

В ярославской квартире нашли тела трех молодых парней

Возбуждено уголовное дело
Влада Красоткина
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Кадр из квартиры, в которой нашли тела троих парней.

Кадр из квартиры, в которой нашли тела троих парней.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ярославской квартире на проспекте Толбухина нашли тела трех молодых людей. Всем погибшим было около 20-ти лет.

- При первичном осмотре тел, видимых телесных повреждений не обнаружено, однако следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе, не исключается версия об отравлении неустановленным веществом, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, возбуждено уголовное дело.