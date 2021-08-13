В Тутаеве 55-летний слесарь во время работы сорвался с четырехметровой высоты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

39-летний житель Тутаева обвиняется в том, что он, работая на городском предприятии и отвечая за охрану труда, не выполнил своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 39-летний мужчина, который отвечал за обеспечение норм и правил охраны труда, допустил 55-летнего слесаря-ремонтника работать на высоте без страховки.

- В ходе выполнения работ, слесарь-ремонтник, не обеспеченный должным образом средствами индивидуальной защиты, сорвался с высоты 3,8 метров, получив многочисленные травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.