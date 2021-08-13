В 27 поселков Ярославской области впервые пришел 4G-интернет МегаФона. ФОТО: ПАО Мегафон

Главный акцент в программе развития сети в этом году оператор сделал на малых городах и поселках. Базовые станции стандарта LTE 900 впервые появились в населенных пунктах 13 районов Ярославской области. Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться еще 16,5 тысяч жителей региона.

Важным этапом в развитии сети за прошедшие полгода стала установка почти 30 новых базовых станций LTE в диапазоне 900 МГц, который позволяет расширить покрытие и увеличить пропускную способность сети. Улучшения коснулись 27 поселков, где ранее у МегаФона не было высокоскоростного интернета 4G. Теперь все, кто проживает в деревнях и селах Ишня, Поречья-Рыбного, Шаготи, Рождественно, Закобякино, Понгилово и многих других могут быстро обмениваться файлами большого объёма, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.

Мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться еще 16,5 тысяч жителей региона. ФОТО: ПАО Мегафон

«С наступлением лета и открытием дачного сезона в отдельных районах объем потребления трафика увеличивается втрое. Чтобы клиенты могли и дальше пользоваться отличным качеством связи и мобильным интернетом, мы в два раза ускорили темпы развития инфраструктуры. Наши инженеры активно запускали 4G в новых локациях и наращивали емкость сети. Так, помимо строительства базовых станций мы модернизировали и существующие в 30 населенных пунктах Рыбинского, Даниловского и Некоузского районов, в том числе в таких поселках Песочное, Коприно, Тихменево, Макарово, Лом, Середа и других», – прокомментировал директор отделения МегаФона в Ярославле Сергей Обичкин.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода во всех регионах России, в том числе и Ярославской области, было проанализировано почти три миллиона замеров, которые делали сами пользователи. Лидером по скорости мобильного интернета как в России, так и Ярославле стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – более 31 Мбит/c.