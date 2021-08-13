В Ярославской области у 37-летнего мужчины изъяли марихуану Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове Великом в ходе операции сотрудниками полиции установлен 37-летний подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У мужчины дома нашли части растений в двух пакетах. Экспертиза установила, что эти растения являются наркотиком – марихуаной. Общая масса найденного – более 11 граммов.

- Полицией Ростовского района возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.