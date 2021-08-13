В аварии под Ярославлем погибли четыре человека и еще трое в больнице

В результате аварии под Ярославлем погибли четыре человека и еще трое в больнице. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Вчера, 12 августа, около 17:27 на дороге «Сергиев Посад - Калязин - Углич - Череповец» в районе деревни Баскачи в Угличском районе произошла авария. Столкнулись «Грейт Волл» и «Вольво».

Погибли четыре человека и еще трое сейчас находятся в больнице – две женщины 25 и 27 лет, а также 5-летняя девочка.

- На месте ДТП выезжали – руководство УГИБДД УМВД России по Ярославской области, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области