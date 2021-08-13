В Ярославле у автобуса на ходу отвалилось колесо. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Сегодня утром, 13 августа, в Ярославле около зоопарка автобусу №25 пришлось делать вынужденную остановку, которая не входит в его маршрут. По словам местных жителей, у транспорта отвалилось заднее колесо. Этим инцидентом ярославцы поделились в соцсетях.

- На ходу отвалилось колесо… Утро пятницу 13-го, - сообщает автор поста.

Горожане комментируют ситуацию:

- Утро начинается не с кофе.

- Ужас!

- Жесть, как так-то?