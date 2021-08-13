В Ярославле от улицы Бабича до Ленинградского проспекта построят дорогу
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на улице Строителей начали прокладывать дорогу. На участке от улицы Бабича до Ленинградского проспекта построят почти километр дорожного полотна.
- Предстоит проделать большой объём работ: это и переустройство инженерных сетей, и устройство ливневой канализации, а также оборудование новых тротуаров, парковочного пространства и установка освещения, — рассказал директор МКУ «Агентство по строительству» Виталий Кук.
На улице Строителей помимо укладки асфальта, оборудуют тротуары нанесут разметки и установят дорожные знаки.
Открытие дороги планируется в 2022 году.