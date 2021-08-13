В Ярославле нашли человеческие кости возле жилого дома

На теплотрассе нашли человеческие кости. Фото: СУ СКР по Ярославской области

12 августа бригада специалистов работала на теплотрассе на улице Урицкого в Дзержинском районе Ярославля. Неожиданно рабочие обнаружили на объекте возле одного из домов человеческие кости.

- В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области

В ближайшее время останки отправят на медицинскую судебную экспертизу, а также проведут другие проверочные процедуры.