В центре Ярославля горит кафе. ФОТО: Марина Плахтинская

Вечером 12 августа над центром Ярославля поднялся черный клуб дыма. «КП-Ярославль» обратились в пресс-службу МЧС, чтобы выяснить подробности произошедшего. Оказалось, что на улице Кирова горит кафе «Капуцин».

- Сообщение о возгорание поступило в 19:01. По предварительной информации, загорелась вентиляция, - сообщили спасатели.

Сейчас на месте происшествия работает 40 специалистов и 10 пожарных машин. Информация о пострадавших еще не поступала.