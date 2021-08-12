Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 20:13

В центре Ярославля горит кафе

Рассказываем первые подробности
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В центре Ярославля горит кафе. ФОТО: Марина Плахтинская

В центре Ярославля горит кафе. ФОТО: Марина Плахтинская

Вечером 12 августа над центром Ярославля поднялся черный клуб дыма. «КП-Ярославль» обратились в пресс-службу МЧС, чтобы выяснить подробности произошедшего. Оказалось, что на улице Кирова горит кафе «Капуцин».

- Сообщение о возгорание поступило в 19:01. По предварительной информации, загорелась вентиляция, - сообщили спасатели.

Сейчас на месте происшествия работает 40 специалистов и 10 пожарных машин. Информация о пострадавших еще не поступала.