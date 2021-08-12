В Ярославской области началось строительство школы за 412 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в селе Вощажниково Борисоглебского района началось строительство школы. Сейчас ведутся работы по разработке котлована и устройству фундамента.

- Современное образовательное учреждение с нетерпением ждут все жители села. Действующая старенькая школа давно переполнена, поэтому ребят приходится возить в районный центр, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков

На строительство школы выделено 412 миллионов рублей. Учебное здание будет двухэтажным, рассчитано на 240 учеников. В правительстве области рассказали, что в школе планируется пятнадцать учебных кабинетов, в каждом – не более шестнадцати учащихся. Кроме того, в здании оборудуют спортивный и актовый залы, столовую, медкабинет, мастерские, библиотеку. Школа будет удобной и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены расширенные дверные проемы, стационарная платформа-подъемник, а также лифт.