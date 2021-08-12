Коммуналку стали платить больше: как в Ярославле изменились цены за месяц

Как изменились цены в Ярославле за месяц. Фото: Ярославльстат.

За месяц в Ярославле на 100,5% изменился индекс цен на ряд товаров. В июле овощная продукция резко подешевела, так как на прилавки ярославских магазинов стала поступать отечественная продукция.

- На потребительском рынке в Ярославской области в последнее время был зафиксирован рост цен на свеклу, морковь, капусту и картофель. Эти овощи поступали к нам в продажу в основном по импорту. Теперь настало время их поставлять и российским сельхозпредприятиям. В результате в июле на эту группу товаров цены снизились с 17 до 30 %, - сообщили в Ярославльстат.

А вот на компьютерную технику, мебель, телерадиотовары, табачные изделия, посуду, легковые автомобили и товары для садоводства цены выросли. Кроме того, в июле зафиксирован рост цен на велосипеды - на 9.0%, а уголь и дрова для населения стали стоить на 2.5% дороже. Закончились акции на чистящие и моющие средства. Лидируют по темпам роста цен все так же строительные материалы, которые подорожали в июле еще от 5 до 18%.

- Так же выросли за месяц цены на бензин и дизельное топливо - на 0.8 и 0.3%. В сфере платных услуг с июля в среднем на 3.5% повысились тарифы на коммунальные услуги, - дополнили в службе государственной статистики.