Снос фабрики-кухни в Рыбинске. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске снесут здание фабрики-кухни. Такое решение приняли специалисты после осмотра объекта и изучения его технических характеристик. В настоящее время износ фундамента здания составляет 60%. Серьезные разрушения начались еще в 2003 году, когда износ фундамента был 45%. Собственник объекта на тот момент счел ремонт здания нецелесообразным.

- С 2018 года завод перестал эксплуатировать здание, оно стояло без отопления. Имеется разрушение крыши, повлекшие протечки, по стенам и на перекрытиях развился грибок. На сегодня здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, нормам СанПиНа, которые установлены для зданий и помещений с массовым пребыванием людей. Поэтому комиссионно было принято решение о его сносе и дальнейшем использовании земельного участка, - рассказала Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

Здание не является памятником ни местного, ни регионального, ни федерального значения и не представляет особой ценности для архитектуры города.

Фабрика-кухня была построена в начале 1930-ых годов - воплощение новых представлений о быте. Ее зал до появления Дворца культуры служил местом для проведения различных мероприятий.