11 августа ярославскую чемпионку Анастасию Галашину наградили орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественного спорта. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, которые взяли медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

- Наградить Анастасию Валерьевну Галашину - спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по пулевой стрельбе федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России" города Москвы, - сказано в указе президента.

Напомним, что 24 июля на играх в Токио Анастасия взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Впервые с 2004 года медаль на олимпийских играх в женской стрельбе завоевала россиянка.