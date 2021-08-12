"Как специально": в Ярославле сбили 10-летнего мальчика

Сейчас ребенок находится в больницу. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Днем 11 августа в микрорайоне Яблоневый посад Ярославля сбили 10-летнего мальчика. Ребенок гулял по газону и неожиданно выбежал на проезжую часть, попав под колеса ВАЗ. За рулем находился молодой 31-летний мужчина. В сети появилась видеозапись аварии, по этическим соображениям мы не можем опубликовать материал.

- Вот ребенок идет по газону к проезжей части. Машина едет и он зачем-то раз и побежал на дорогу, как специально, - комментирует видеозапись голос за кадром.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.