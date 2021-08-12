Исторический центр Ярославля ждет глобальная реконструкция: что изменят во внешнем виде города

В планах благоустроить одиннадцать центральных пространств. Фото: Правительство Ярославской области

Стало известно, что в 2022 году центр Ярославля ждет большая реконструкция. Власти готовы выделить на это средства, признав, что внешний вид города не соответствует современным стандартам.

– Ежегодно гостями Ярославля, являющегося столицей Золотого кольца, становятся миллионы туристов. Излюбленным местом отдыха как самих жителей, так и гостей является центральная часть города, в частности, Волжская набережная с прилегающими бульварами, улицами и переулками. Однако реконструкция набережной, выполненная в 2010 году, уже не отвечает современным требованиям и потребностям ярославцев и гостей города, – заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Правительство области готово предусмотреть в 2022 году средства в областном и местном бюджетах на подготовку проекта благоустройства центральной части Ярославля.

В планах благоустроить одиннадцать центральных пространств. В это число входят улица Первомайская, включая Первомайский и Волжский бульвары, и территории стадиона «Юный спартаковец». Всего будет отремонтировано 23,9 гектара городских объектов. Ориентировочная стоимость работ составит 2,4 миллиарда рублей.