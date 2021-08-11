Стали известны сроки строительства Карабулинской развязки в Ярославле

Компании, которые захотят "подсчитать затраты" на строительство могут подавать заявки до 1 сентября. Фото: Мэрия Ярославля

10 августа власти Ярославской области разместили на сайте госзакупок объявление о поиске организации, которая сможет дать независимую экспертную оценку экономических затрат и технологических характеристик строительства Карабулинской развязки. На это выделят 258,5 миллионов рублей из бюджета региона.

Компании, которые захотят "подсчитать затраты" на строительство могут подавать заявки до 1 сентября. На разработку обоснований трассы выделили два года: первый этап пройдет в 2021 году - во время его подрядчик должен собрать информацию для проведения инженерных изысканий и выполнить их, обозначить границы участка работ. Второй этап пройдет в 2022 году - подрядчик представит, как минимум три варианта прохождения новой трассы, проведет оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.

Строительство запланировали на 2027 год. Согласно документации будет четыре развязки: на пересечении с Московским проспектом, Суздальским шоссе, проспектом Фрунзе, улицей Университетской. Также решается вопрос о строительстве пятой развязки на пересечении с Тормозным шоссе.

- Уточнить количество транспортных развязок в ходе подготовки ОИ с учетом эксплуатационных затрат, также необходимо уточнить необходимость и возможность размещения транспортной развязки на пересечении с Тормозным шоссе»,— обнародовал "Коммерсантъ" данные документа.