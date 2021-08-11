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Общество11 августа 2021 17:39

Испытывала сильнейшие боли: ярославна месяц была прикована к постели из-за неочищенного пешеходного перехода

Женщина упала на гололедице
Влада Красоткина
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Ярославна переходила дорогу по пешеходному переходу, но упала на гололедице.

Ярославна переходила дорогу по пешеходному переходу, но упала на гололедице.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ярославля подала в суд на мэрию с требованием о компенсации морального вреда. В один из февральских вечеров ярославна переходила дорогу по пешеходному переходу, но упала на гололедице и получила серьезную травму.

- Женщина получила травму – закрытый перелом суставной поверхности правой лопатки. Месяц пострадавшая находилась на больничном, не могла в полной мере обслуживать себя, испытывала сильные боли, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мэрия же оправдывала неубранные дороги аномальными погодными условиями. Прокурор давая заключение по делу , указал , что плохая погода не предусматривает уклонение от уборки города. Теперь ведомство обязано выплатить ярославле 200 000 рублей компенсации. Решение суда в законную силу не вступило.