Каменные джунгли: в Ярославле на Павловский парк сбросили строительный мусор

Строительство многоэтажки рядом с памятником природы. Фото: Прокуратура Ярославской области

Компания ООО "Золотое кольцо" занимается постройкой дома в Дзержинском районе Ярославля рядом с памятником природы «Павловский парк на берегу реки Волги». Областная прокуратура провела проверку и обнаружила, что застройщик не соблюдает природоохранное законодательство при строительстве.

- Установлено, что в нескольких местах допущено размещение отходов грунта после проведения земляных работ с включениями боя бетонных изделий и лома кирпичной кладки от сноса и разборки зданий объемом около 10 и 7 кубов, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

За нарушение ответил директор компании "Золотое кольцо". Должностному лицу был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. После этого отходы с территории памятника природы были убраны.