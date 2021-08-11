В Ярославле в результате пожара на улице Механизаторов пострадал человек Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 10 августа, в Ярославле на улице Механизаторов загорелся гараж. Пламя также перебросилось на машину, которая стояла рядом. В результате происшествия пострадал человек.

- На улице Механизаторов в нарушении «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» осуществлялась незаконная продажа горючего топлива при помощи оборудованной «кустарным» способом АЗС, в результате чего произошло возгорание автомобиля марки «Форд Транзит», водитель которого, получил термические ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшедшего.