В Ярославле 83-летний мужчина выпал из окна больницы

В Ярославле 83-летний мужчина выпрыгнул из окна больницы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославль в ночь с 10 на 11 августа в областной больнице произошла трагедия. 83-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа и разбился.

- Мужчину прооперировали 5 дней назад в областной больнице. 83-летний пациент был переведен в отделение. Ночью мужчина вышел из палаты и отделения, поднялся на восьмой этаж и из окна лестничного пролёта выпрыгнул вниз на козырёк второго этажа здания. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, мужчина погиб, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

В СКР по Ярославской области также сообщили, что воздействия третьих лиц на погибшего не установлено.