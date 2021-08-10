«Ростелеком» обеспечит проведение сельскохозяйственной переписи

В августе 2021 года Росстат проводит первую Сельскохозяйственную микроперепись. Фото: ПАО "Ростелеком"

В августе 2021 года Росстат проводит первую Сельскохозяйственную микроперепись, в ходе которой будут собираться сведения о сельскохозяйственных угодьях и их использовании, многолетних насаждениях и ягодных культурах, поголовье скота, наличии инфраструктуры. В работе переписчиков планируется задействовать 40 тысяч планшетных компьютеров с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — ООО «Открытая мобильная платформа». Планшеты в дальнейшем будут использованы для проведения Всероссийской переписи населения.

Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один раз в десять лет, через пять лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Переписчики будут обходить, и собирать данные по личным подсобным хозяйствам, а также садоводческим, огородническим и другим некоммерческим Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства будут заполнять переписные листы самостоятельно, в том числе они смогут вносить данные в специальном разделе официального сайта Росстата.

Специально для переписчиков Сельскохозяйственной микропереписи разработано мобильное приложение. Первичные данные сразу будут собираться в цифровом виде, что ускорит процесс их сбора и анализа в дальнейшем, сообщили в «Ростелекоме».