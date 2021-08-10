Жители и гости Рыбинска отметились в соцсетях

День города в этом году стал популярным у ярославских абонентов Tele2. Фото: пресс-служба Рыбинска

День города в этом году стал популярным у ярославских абонентов Tele2. В минувшую субботу, 7 августа, в сравнении с обычным выходным днем, на всех локациях мероприятия жители скачали втрое больше интернет- трафика, а звонков совершили больше в два раза. Особенно активно клиенты загружали фото и видео в соцсети, а также пользовались стриминговыми сервисами.

Максимальный всплеск абонентской активности в сети Tele2 был зафиксирован во время праздничного концерта. В течение двух вечерних часов, спрос на гигабайты достигал рекордных значений, не уступали ему показатели числа звонков. Во время фейерверка предпочтительным каналом связи у жителей стал мобильный интернет. За 15 минут в сеть отправились тысячи фото и видео. В Tele2 отмечают, что даже в условиях высокой нагрузки на сеть клиентам был доступен стабильный доступ к 4G. За два года работы оператора в Ярославской области специалисты усовершенствовали покрытие: сегодня услуги компании доступны практически во всех населенных пунктах и в популярных местах отдыха.