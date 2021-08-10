На улице Механизаторов загорелся металлический гараж. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Днем 10 августа в Дзержинском районе Ярославля прогремел взрыв, а спустя пару минут над небом поднялся огромный клуб черного дыма.

- На улице Механизаторов загорелся металлический гараж. По предварительной информации, возгорание произошло из-за легковоспламеняющейся жидкости внутри сооружения. Пламя перешло на микроавтобус, который находился рядом, - сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работало шесть пожарных машин. Информация о пострадавших пока неизвестна.