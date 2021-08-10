В Ярославской области скоро появится новый спортобъект

Новый корт за его размеры мышкинцы называют ледовым стадионом. Фото Владимир ФИНОГЕНОВ

Мышкин, расположенный более чем в сотне километров от областного центра, славится своими современными спортивными сооружениями. Рядом с одним из них — физкультурно-оздоровительным комплексом «Гладиатор» на улице Газовиков — скоро появится новый крытый ледовый корт, который, решено сделать круглогодичным.

На месте открытой всем ветрам прежней хоккейной коробки взметнулись ввысь арочные каркасы, которые покрывают прочным тентом. Перед этим тщательно устраняют малейшие царапины и потертости, появившиеся при транспортировке в город на Волге многометровых конструкций. В народе внушительных размеров объект уже называют ледовым стадионом.

В Ярославской области мышкинцы известны эффективным, рачительным использованием спортивных сооружений. Так, на стадионе имени братьев Бутусовых, имеющем искусственное покрытие, по периметру поля установлено 6 ворот, начиная от мини-футбольных. И около каждых из них с удовольствием, до позднего вечера, играют любители кожаного мяча. Не пустует и комплекс тренажеров, установленный в одном из уголков стадиона.

Жители города и района надеются, что ледовая арена на Газовиков станет хорошей базой для тренировок и игр мышкинских хоккеистов, а любители коньков получат прекрасное место для активного отдыха.