В Рыбинске двое 20-летних жителей угнали машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска сообщили, что от предприятия на улице Большая Тоговщинская угнали автомобиль «ГАЗ-Валдай». В ходе расследования были установлены подозреваемые – двое 20-летних жителей Рыбинска. Они признались в преступлении. Угонщики рассказали, что заранее знали о том, что машина не заперта, а ключ находится внутри нее. Поэтому они, недолго думая, решили взять чужой автомобиль и покататься на нем.

- Осуществляя передвижение на транспортном средстве, подозреваемые совершили ДТП и скрылись с места происшествия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Теперь молодым людям грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.