В Ярославской области МЧС предупредило об аномальной жаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области МЧС предупредило, что сегодня, 10 августа, в регионе ожидается аномальная жара – до +30 градусов.

ГУ МЧС России по Ярославской области также предупреждает о возможных ЧС, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева, природными пожарами, увяданиями сельскохозяйственных культур и со случаями гибели людей в водоемах.

Обязательно пейте сегодня много воды, используйте солнцезащитный крем, если долго собираетесь быть на улице и надевайте головные уборы.