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Общество10 августа 2021 11:35

В Ярославской области МЧС предупредило об аномальной жаре

Это касается 10 августа
Анастасия Голубева
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В Ярославской области МЧС предупредило об аномальной жаре

В Ярославской области МЧС предупредило об аномальной жаре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области МЧС предупредило, что сегодня, 10 августа, в регионе ожидается аномальная жара – до +30 градусов.

ГУ МЧС России по Ярославской области также предупреждает о возможных ЧС, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева, природными пожарами, увяданиями сельскохозяйственных культур и со случаями гибели людей в водоемах.

Обязательно пейте сегодня много воды, используйте солнцезащитный крем, если долго собираетесь быть на улице и надевайте головные уборы.