В Ярославской области цены на «борщевой набор» снизились Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам правительства Ярославской области области, цены на «борщевой набор» снизились. В регионе была создана рабочая группа по контролю этой ситуации.

- В июле был зафиксирован рост цен на «борщевой набор» – картофель, морковь, свеклу, лук, связанный с переходом торговых сетей на поставки импортной продукции. Сейчас стоимость этих товаров снижается, – отметила и. о. директора департамента агропромышленного комплекса Валентина Шишина.

Сейчас в области организовано более 200 сезонных сельскохозяйственных ярмарок, где можно купить продукты «борщевого набора». В ближайшее время планируется открытие еще 80 ярмарок.

По данным департамента, сейчас килограмм картофеля стоит от 25 рублей, капусты – в пределах 40 – 45 рублей, моркови – около 40 рублей, свеклы – 45 рублей, а лука – менее тридцати. По информации ярославских сельхозтоваропроизводителей, стоимость «борщевого набора» снизится в период массового сбора урожая.