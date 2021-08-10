В Рыбинске в результате ДТП погиб 56-летний мотоциклист Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вчера, 9 августа, в Рыбинске около 14:15 на перекрестке улиц Юбилейная и Волочаевская произошла авария. 56-летний мужчина ехал на мотоцикле «Мотоленд» и не справился с управлением. Мотоциклист врезался в дорожный знак. После этого, водителя сразу же госпитализировали с травмами, но спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.