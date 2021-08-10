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Общество10 августа 2021 9:00

В Ярославле состоится «Кислородный заезд»

Мероприятие пройдет 11 августа
Анастасия Голубева
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В Ярославле состоится «Кислородный заезд»

В Ярославле состоится «Кислородный заезд»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле 11 августа в рамках Всероссийского марафона «Дни зелёных действий» пройдёт «Кислородный заезд» на экологичных видах транспорта: велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах.

- Участники заезда познакомятся с технологией переработки опасных видов отходов. Кроме того, экоактивисты и волонтёры обсудят внедрение принципов «зелёной экономики» и эковоспитания, актуальные вопросы по снижению негативного воздействия на окружающую среду, - рассказали в мэрии Ярославля. - Маршрут забега будет организован от Подзеленья, пройдёт вдоль нижнего яруса Волжской набережной и завершится на Речном вокзале.