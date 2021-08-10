Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 9:30

В Ярославле 11 августа частично перекроют центр города

Где конкретно будет приостановлено движение
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Карта с ограничениями движения

Карта с ограничениями движения

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 11 августа пройдет мероприятие «Кислородный заезд». Из-за этого в центре города для транспорта будут действовать некоторые ограничения.

- 11 августа с 11.30 до 15.00 часов на среднем ярусе Волжской набережной от Речного вокзала до Стрелки, нижнем ярусе Которосльной набережной, парке «Подзеленье» вводится временное ограничение движения для лиц на велосипедах и самокатах не участвующих в мероприятии, а также транспортных средств, - сообщили в мэрии города.