В Ярославле 11 августа частично перекроют центр города

Карта с ограничениями движения Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 11 августа пройдет мероприятие «Кислородный заезд». Из-за этого в центре города для транспорта будут действовать некоторые ограничения.

- 11 августа с 11.30 до 15.00 часов на среднем ярусе Волжской набережной от Речного вокзала до Стрелки, нижнем ярусе Которосльной набережной, парке «Подзеленье» вводится временное ограничение движения для лиц на велосипедах и самокатах не участвующих в мероприятии, а также транспортных средств, - сообщили в мэрии города.