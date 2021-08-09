В Ярославской области стадо коров перекрыло дорогу

Коровы переходят трассу М-8. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live".

В Ярославской области на трассе М-8 около деревни Белкино стадо коров вышло погулять на дорогу. Чтобы скот не пострадал водители остановили машины и терпеливо ждали, когда "пешеходы" закончат движение.

Раньше на этом участке трассы прогуливающихся коров не замечали. Кстати, очевидцы пастуха также не нашли.

— И пусть весь мир подождет, — пишет Любовь Мосягина в группе ВКонтакте "Ярославль Live".

— Главное, идут, как будто знают куда, — добавила Елена Московская.