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Дом. Семья9 августа 2021 17:40

В Ярославской области стадо коров перекрыло дорогу

Из-за животных образовалась пробка
Влада Красоткина
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Коровы переходят трассу М-8. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live".

Коровы переходят трассу М-8. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live".

В Ярославской области на трассе М-8 около деревни Белкино стадо коров вышло погулять на дорогу. Чтобы скот не пострадал водители остановили машины и терпеливо ждали, когда "пешеходы" закончат движение.

Раньше на этом участке трассы прогуливающихся коров не замечали. Кстати, очевидцы пастуха также не нашли.

— И пусть весь мир подождет, — пишет Любовь Мосягина в группе ВКонтакте "Ярославль Live".

— Главное, идут, как будто знают куда, — добавила Елена Московская.