Ярославна разгромила автомобиль бывшего любовника

Девушка ударила по лобовому, боковым стеклам и задней двери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25-летнюю ярославну обвиняют в разгроме авто бывшего любовника. По версии следствия, девушка пришла домой к бывшему возлюбленному. Между экс-парой разгорелась ссора.

- Зная о местонахождении находящегося в пользовании у бывшего сожителя автомобиля КИА СИД, девушка металлическим предметом нанесла множественные царапины на капоте, сместила передний бампер. Забравшись на капот, она нанесла удары ногами и металлическим предметом по капоту, крыше и багажнику автомобиля, затем ударила по лобовому, боковым стеклам и задней двери, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Вспышка гнева ярославны нанесла ущерб владельцу авто на 70 тысяч рублей. При расследование уголовного дела обвиняемой провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила у нее шизоаффективное расстройство. девушка нуждается в принудительном лечении у врача психиатра в условиях стационара.