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Общество9 августа 2021 14:51

"Выехал в час пик": глава Заволжского района Ярославля доехал на городском транспорте до центра

Управляющий проверял работу транспортной реформы
Влада Красоткина
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Андрей Мамонтов проверил работу транспортной реформы.

Андрей Мамонтов проверил работу транспортной реформы.

Фото: Мэрия Ярославля

9 июля глава Заволжского района Андрей Мамонтов проверил работу транспортной реформы: управляющий проехал на автобусе №56 от остановки «Улица Красноборская» до "Площади Волкова".

- Решил попробовать доехать до центра в час пик на общественном транспорте. На остановку «Улица Красноборская» пришел к 8.00. Автобусы проезжали один за другим. Нужный мне автобус №56 подъехал спустя две минуты, как я пришел. Никакой давки не было, пассажиры ехали в комфортной обстановке. В пробке не стояли, двигались в умеренном темпе, — поделился впечатлениями о поездке Андрей Мамонтов.

Напомним, что за неделю до этого, 4 августа мэр Ярославля Владимир Волков тоже проехал с проверкой на общественном транспорте. Видимо, своим поступком градоначальник вдохновил и других глав районов города на подобные интенсивы.