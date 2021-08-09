И снова мошенники: 35-летняя ярославна перевела злоумышленникам больше миллиона рублей

Полиция призывает не переводить деньги на незнакомые номера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летняя жительница Ярославля обратилась в полицию Заволжского района. Она рассказала, что пострадала от мошенников. В очередной раз липовые сотрудники банка уверяли, что на женщину незаконно оформлен кредит. Для урегулирования этой ситуации, злоумышленники настоятельно рекомендовали потерпевшей оформить новые кредиты в двух банках и перевести деньги на «безопасные счета». Женщина сделала именно так и лишилась 1 миллиона 193 тысяч рублей.

- Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.