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Происшествия9 августа 2021 14:10

И снова мошенники: 35-летняя ярославна перевела злоумышленникам больше миллиона рублей

Полиция призывает не переводить деньги на незнакомые номера
Анастасия Голубева
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Полиция призывает не переводить деньги на незнакомые номера

Полиция призывает не переводить деньги на незнакомые номера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летняя жительница Ярославля обратилась в полицию Заволжского района. Она рассказала, что пострадала от мошенников. В очередной раз липовые сотрудники банка уверяли, что на женщину незаконно оформлен кредит. Для урегулирования этой ситуации, злоумышленники настоятельно рекомендовали потерпевшей оформить новые кредиты в двух банках и перевести деньги на «безопасные счета». Женщина сделала именно так и лишилась 1 миллиона 193 тысяч рублей.

- Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.