В Рыбинске будет открыт музей «Затопленные святыни Мологского края»

Останки затопленной Мологи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В юбилею Рыбинска был презентован новый интересный объект города – музей «Затопленные святыни Мологского края». В нем все желающие смогут увидеть фотографии, видеоматериалы, исторические документы и предметы, 3D-модели разрушенных объектов. Сейчас завершаются работы по оформлению экспозиций и подготовке экскурсоводов.

- 80 лет назад Молога, один из древнейших городов на территории нашего региона, была затоплена при строительстве Рыбинского водохранилища. И сегодня идет оживление исторической памяти об этой территории, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В правительстве рассказали, что открытию музея, посвященного истории ушедших под воду земель, предшествовала огромная многолетняя работа. В 2016 году дайверы приступили к тщательному изучению дна водохранилища на территории бывшего Мологского края, проводили фото и видеофиксацию найденных объектов, наносили их на карту. Работы велись в основном в зимнее время, так как в этот сезон наилучшая видимость под водой.