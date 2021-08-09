К середине недели в Ярославль придут грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле лето пока не хочет отступать и изо всех сил пытается подарить жителям побольше тепла и солнца. Однако уже почти середина августа и осенние дожди также посещают город.

Сегодня, 9 августа, температура воздуха 28-30 градусов, малооблачно. Ночью ожидается 17-20 градусов, без осадков.

Завтра, 10 августа, жара сохранится – около 30 градусов. Возможен небольшой дождь и гроза.

В среду, 11 августа, температура воздуха днем опустится до 20-22 градусов. Ожидается сильный дождь и гроза.

12 августа погода останется примерно такой же. Ярославцам обязательно понадобится зонт. Больше +20, скорей всего, не будет.

В пятницу, 13 августа, погода должна немного наладится, до +23 градусов. Но дождь все равно может быть.

14 августа, в субботу, ожидается переменная облачность. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Осадков быть не должно.

В воскресенье, 15 августа, ярославцев порадует солнце – 24-26 градусов. Ночью возможны гроза и дождь.

- Столь мощные потепления совсем не характерны для климата Центральной России в этот период года и наблюдается в среднем раз в 18-19 лет. Однако жара продержится недолго, и уже завтра с юга станут пробиваться поля фронтальной облачности, несущие грозовые дожди, которые понизят температуру, - сообщили в Центре ФОБОС.