Ярославский «Шинник» выиграл у Московского «Динамо-2» в субботнем матче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 7 августа, в Ярославле состоялся матч между командами «Шинник» и «Динамо-2». Не смотря на пасмурную и дождливую погоду, на трибунах присутствовали болельщики. Все не зря – ярославская команда выиграл у «Динамо-2» со счетом 3:0. Голы сопернику забили Андрей Семенов, Альбек Гонгапшев и Дмитрий Самойлов.

- Я бы хотел отметить команду. Никто не выпал у нас, все отработали: кто-то всю игру, кто-то определенные отрезки. Я доволен этим, - поделился главный тренер команды «Шинник» Вадим Евсеев.