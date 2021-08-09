Сладенького захотелось: житель Рыбинска собирался похитить сдобу из кофейни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

38-летний житель поселка Кстово Рыбинского района захотел сладкого настолько, что даже перспектива уголовного дела его не напугала. В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что неизвестный проник в одну из центральных кофеен города. Сотрудники правоохранительных органов помешали сладкоежке закончить свою «операцию» и задержали его вместе с тремя контейнерами, в которых были заготовки для тортов. Установлено, что мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- Подозреваемым даны признательные показания, установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Расследование продолжается. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.