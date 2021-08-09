Жительница Рыбинска перевела мошенникам 700 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Рыбинское отделение полиции обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что ей несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они сказали потерпевшей, что зафиксирована незаконная попытка оформления кредита, поэтому в срочном порядке нужно оформить новые, снять деньги и перевести по указанным номерам. Именно так женщина и сделала. Она перевела злоумышленникам 710 тысяч рублей.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».