Во дворе Ярославля обнаружено тело молодого человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 8 августа, в Ярославле в одном из дворов по улице Чехова обнаружили тело 23-летнего молодого человека. Как говорят очевидцы, к моменту приезда скорой, он был еще жив, врачи пытались его реанимировать. По словам местных жителей, молодой человек выпрыгнул из окна.

- По предварительным данным, молодой человек совершил суицид. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело потерпевшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.