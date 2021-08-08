Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 17:30

В Рыбинске открыли городскую Доску почета

Ее установили на площади Дерунова
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рыбинске открыли городскую Доску почета

В Рыбинске открыли городскую Доску почета

Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 7 августа, в День города в Рыбинске открыли Доску почета. Ее установили на площади Дерунова. На фотографиях этого объекта изображены двадцать рыбинцев, чьи заслуги были признаны земляками выдающимися. В течении года эти портрета будут висеть на Доске почета.

- Это возрождение возможности благодарить и показывать тех людей, руками которых строится современный Рыбинск. Тех людей, которые являются примером для горожан, которые могут вести за собой коллективы. Я с большим удовольствием приветствую здесь этих людей, достойных всяческого уважения, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.