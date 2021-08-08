В Рыбинске открыли городскую Доску почета Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 7 августа, в День города в Рыбинске открыли Доску почета. Ее установили на площади Дерунова. На фотографиях этого объекта изображены двадцать рыбинцев, чьи заслуги были признаны земляками выдающимися. В течении года эти портрета будут висеть на Доске почета.

- Это возрождение возможности благодарить и показывать тех людей, руками которых строится современный Рыбинск. Тех людей, которые являются примером для горожан, которые могут вести за собой коллективы. Я с большим удовольствием приветствую здесь этих людей, достойных всяческого уважения, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.