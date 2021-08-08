В Дзержинском районе Ярославля козы разгуливают по дворам. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Вчера, 7 августа, жители Брагино заметили двух коз у дома №75 на Ленинградском проспекте. Животные прятались от дождя под крышей подъезда. Сегодня утром те же козы расположились во дворе по адресу Мурманский проезд, 4.
Ярославцы обсуждают такое необычное соседство:
- В прошлом году медведи, волки лисы… В это году полегче, всего козы.
- Самовыгул!
- Пытались подойти к ним, животные очень испуганы.