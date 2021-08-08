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Происшествия8 августа 2021 14:29

«В кашу»: на Ленинградском проспекте в Ярославле произошло ДТП

Авария случилась вечером 7 августа
Анастасия Голубева
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Авария случилась вечером 7 августа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Авария случилась вечером 7 августа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера вечером, 7 августа, на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Волгоградская произошла авария. Предположительно, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, врезался в ограждение и перевернулся. Машина зафиксировалась на заборе, перевернувшись колесами вверх.

Как пишут очевидцы в соцсетях: «Все живы, но водитель был в очень плохом состоянии». О других пассажирах «Мерседеса» и нынешнем состоянии водителя информация уточняется. На место происшествия приезжала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.