«В кашу»: на Ленинградском проспекте в Ярославле произошло ДТП

Авария случилась вечером 7 августа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера вечером, 7 августа, на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Волгоградская произошла авария. Предположительно, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, врезался в ограждение и перевернулся. Машина зафиксировалась на заборе, перевернувшись колесами вверх.

Как пишут очевидцы в соцсетях: «Все живы, но водитель был в очень плохом состоянии». О других пассажирах «Мерседеса» и нынешнем состоянии водителя информация уточняется. На место происшествия приезжала скорая помощь и сотрудники ГИБДД.