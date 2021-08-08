В Рыбинске испекли десятиметровый пирог Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 7 августа, городу Рыбинску исполнилось 950 лет. Как известно, на день рождения всегда положен пирог. От традиции решили не отходить и испекли 950-сантиметровый пирог, который весил 100 килограммов. Его украсили цветные пряники с изображениями достопримечательностей города.

В администрации Рыбинска рассказали, что работа над пирогом-великаном началась за день до празднования юбилея. На создание выпечки у кулинаров ушло почти 50 килограммов муки, пять килограммов сахара, 51 куриное яйцо и почти полтора килограмма дрожжей. Начинки из черничного конфитюра потребовалось 22 килограмма. Пряники, которыми украшали пирог, готовили по старинному рецепту.

- По старинной пошехонской рецептуре, полностью на натуральных продуктах Рецепт нашли в архивах музея. Технология изготовления очень длительная, занимает около трех дней. Потом пряник расписывают помадно-сахарной массой. Один из пряников – центральный – весит 7,4 килограммов, два других по 3, 4 килограмма, - рассказала специалист кондитерского производства Карина Казярян.