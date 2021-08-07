В Ярославле спустили на воду уникальные катера

В Ярославле представили инновационные катера Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле представили инновационные катера, аналогов которым нет в российском судостроении. Построены катера из полиэтилена низкого давления.

- Уверен, что разработка получит широкое применение в нашей стране и будет востребована за рубежом, - сказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Корпус катеров монолитен. Они могут быть от 4 до12 метров длиной, с грузоподъемностью до 1500 килограммов и числом посадочных мест до 12. Возможная скорость - до 50 узлов.

На данный момент изготовлены два судна. По словам директора компании-производителя, они получились брутальные, стильные и прочные.

- Они не ржавеют, не требуют затрат на покраску, выдерживают контакт практически с любой химией, включая серную кислоту. Им не страшна швартовка на камни, лед и любой необорудованный берег. А в случае пробоины материал очень легко поддается ремонту, - сказал Андрей Шепеляев.