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Происшествия7 августа 2021 13:01

В Ярославском районе бочки из-под нефтепродуктов закопали в землю

Департамент охраны окружающей среды возбудил административное дело
Полина Вачнадзе
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В Кузнечихинском сельском поселении местные жители обнаружили бочки из-под нефтепродуктов, закопанные в землю. По правилам, утилизировать их должны совсем иным способом, однако, собственник, видимо, решил, что так будет гораздо дешевле. Но жители поселения заметила нарушения и рассказали о нем сначала в соцсетях, а потом сообщили в департамент охраны окружающей среды.

Сотрудники департамента выехали на место.

- Зафиксирован факт несанкционированного размещения емкостей с неизвестным веществом. По указанным фактам департаментом возбуждено административное расследование. Проведена работа по установлению лиц, разместивших отходы, и установлению вида и класса опасного размещенных отходов. По результатам расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - уточнил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.