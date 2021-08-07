Заслужил снисхождение: тутаевец получил 15 лет за убийство и поджог квартиры

Тутаевец получил 15 лет за убийство женщины и поджог квартиры Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Областном суде коллегия присяжных заседателей признали виновным в убийстве и уничтожении чужого имущества 47-летнего жителя Тутаева.

1 марта прошлого года в квартире на проспекте Машиностроителей кулаками и палкой он избил 53-летнюю хозяйку дома. Потерпевшая получила легкий вред здоровью и после таких побоев могла бы и дальше жить, однако обвиняемый на рукоприкладстве не остановился.

Он опрыскал "Дихлофосом" всю мебель, покрывала, подушки и даже одежду, висящую в прихожей, после чего совершил поджег.

- Убедившись что огонь достаточно разгорелся и выход из квартиры для женщины заблокирован пламенем, мужчина с места преступления скрылся. В результате острого отравления угарным газом потерпевшая скончалась, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Итог - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом, уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, присяжные решили, что подсудимый заслуживает снисхождения. Приговор в законную силу еще не вступил.