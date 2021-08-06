В Ярославле опять начали сносить историческое здание. ФОТО: группа "Наследие Ярославии" ВКонтакте

В Ярославле вновь историческое здание подвергают сносу. В группе ВКонтакте автономной некоммерческой организации по сохранению памятников «Наследие Ярославии» появилась информация о том, что по адресу улица Максимова, 3 сносят историческое здание. Вчера, 5 августа, общественники пожаловались на эту ситуацию.

- Директор АНО «Наследие Ярославии» совместно с градозащитницей Ольгой Мазановой выехали на место. Факт сноса подтвердился. По предварительной оценке, здание построено значительно раньше официальной информации, об этом косвенно свидетельствую размеры кирпича, клейма, контекст окружающих построек, в том числе снесенных в 20 веке, - пишут сотрудники организации «Наследие Ярославии» в своей группе ВКонтакте. - Вероятнее всего, застройщик воспользовался путаницей в регистрационных документах и под видом сноса снятого с учета здания 1972 года постройки, имеющий аналогичный адрес, сносит и здание 1918 года.

На место вызвали полицию, написали заявление и составили акт осмотра. Мэрию города также поставили в известность об этой ситуации.