Похитила товара на 120 тысяч рублей: жительница Ярославля обвиняется в краже Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

38-летняяя жительница Ярославля обвиняется по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». По версии следствия, днем в мае этого года женщина увидела около рынка закрытую торговую палатку. Но обвиняемую это не остановило: она срезала ножом пластиковые хомуты, которые закрывали палатку, проникла внутрь и украла две сумки с товаром на 120 тысяч рублей. После этого, злоумышленница вызвала такси в Заволжский района и там продала похищенное.

- Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.