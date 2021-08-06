Съехал в кювет: в Ярославской области мужчина погиб в результате ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 5 августа, около 10 часов утра на дороге Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец Пошехонского района произошла авария. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2131» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина перевернулась и наехала на ограждение. В результате ДТП 52-летний водитель погиб на месте происшествия, не дождавшись скорой помощи.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.